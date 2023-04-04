Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции

Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой Акчапаром зерновую сделку

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром реализацию зерновой сделки. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что дипломаты обсудили ряд важных тем международной повестки. Особое внимание уделили ситуации в Сирии и необходимости оказания поддержки для восстановления после землетрясения. «Собеседники подчеркнули важность обеспечения широкого гуманитарного доступа, оказания помощи всем нуждающимся без политизации, дискриминации и предварительных условий», — сказано в заявлении.

Вершинин и Акчапар согласились, что только полная реализация всех частей зерновой сделки будет способствовать снижению угроз мировой продовольственной безопасности.