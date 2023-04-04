Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 4 апреля 2023Мир

Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции

Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой Акчапаром зерновую сделку

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром реализацию зерновой сделки. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что дипломаты обсудили ряд важных тем международной повестки. Особое внимание уделили ситуации в Сирии и необходимости оказания поддержки для восстановления после землетрясения. «Собеседники подчеркнули важность обеспечения широкого гуманитарного доступа, оказания помощи всем нуждающимся без политизации, дискриминации и предварительных условий», — сказано в заявлении.

Вершинин и Акчапар согласились, что только полная реализация всех частей зерновой сделки будет способствовать снижению угроз мировой продовольственной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Одну из крупнейших автотранспортных компаний России выставили на продажу
Россиянин выпал из окна, едва не убил проходившего школьника и попал на видео
В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп
Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции
Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы
В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей
Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ
Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.