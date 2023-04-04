Сергей Юран сменил Артема Горлова на посту главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб расторг контракт с Артемом Горловым по соглашению сторон. «"Пари НН" благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути», — говорится в заявлении команды.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале объявил, что команду возглавит Сергей Юран. «Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня», — заявил он и назвал специалиста великим игроком.

После 21 тура «Пари Нижний Новгород» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).