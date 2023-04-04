Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна-Лена Фридзам
Сегодня
18:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Чарльстон
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Лейла Фернандес
Сегодня
21:00 (Мск)
Евгения Родина
Чарльстон
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
09:31, 4 апреля 2023Спорт

«Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера

Сергей Юран сменил Артема Горлова на посту главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород»
Сергей Юран

Сергей Юран. Фото: Евгений Биятов / РИА Нововсти

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб расторг контракт с Артемом Горловым по соглашению сторон. «"Пари НН" благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути», — говорится в заявлении команды.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале объявил, что команду возглавит Сергей Юран. «Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня», — заявил он и назвал специалиста великим игроком.

После 21 тура «Пари Нижний Новгород» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Бесконтрольный выгул собак закончился для владельца судом из-за смерти россиянки
На Западе подтвердили продвижение российских военных в центре Артемовска
Стало известно о планах Warner Bros. снять семь сезонов сериала о Гарри Поттере
Россиянин упал с 19 этажа, поднялся и спел врачам песню
Уставшему от навязчивой бывшей девушки мужчине дали совет
56-летняя Холли Берри показала тело в бикини
«Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера
Россиянин предстанет перед судом за двух убитых и закопанных в саду односельчан
Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.