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16:55, 4 апреля 2023Интернет и СМИ

Бурунов раскрыл подробности съемок эксклюзивного шоу

Актер Бурунов раскрыл подробности съемок шоу «ОКнутые люди»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино, ведущий шоу «ОКнутые люди» Сергей Бурунов стал гостем прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи» соцсети «Одноклассники» (ОК), сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

Бурунов рассказал о хобби, съемках шоу, пробах на фильм «Бременские музыканты», роли отца главного героя в фильме «Слово пацана», а также поделился историей о строительстве дома и опытом озвучивания компьютерных игр.

«ОКнутые люди» — интерактивное шоу об увлечениях людей, зарегистрированных в соцсети, рассказал артист. Пользователи присылают свои выступления, проходят отбор, а потом звездное жюри выбирает победителя. При этом состав судей меняется каждый выпуск. Кроме Бурунова, в шоу примут участие комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев, актриса Яна Кошкина, юмористка Зоя Яровицына. «Участники шоу будут использовать деньги для прокачки своего хобби. Звездные жюри угадывают хобби героев, а все деньги делятся между участниками выигравшей команды», — раскрыл подробности Бурунов.

О запуске флагманского шоу о хобби с Буруновым стало известно 20 марта. Проект станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно выйдут на платформе в этом году.

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Варвара Кошечкина
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