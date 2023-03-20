«Одноклассники» объявили о запуске эксклюзивного шоу о хобби

«Одноклассники» объявили о запуске шоу о хобби с актером Сергеем Буруновым

«Одноклассники» (ОК) объявили о запуске флагманского шоу о хобби с популярным актером Сергеем Буруновым. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект, посвященный уникальным увлечениям пользователей соцсети, получил название «ОКнутые люди». Он станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно выйдут на платформе в этом году.

Участие в проекте примут пользователи ОК, которые были отобраны в ходе кастинга. Они покажут свои таланты на сцене и смогут выиграть денежный приз для творческого развития. Также к проекту привлечены известные артисты и блогеры, которые будут угадывать хобби и бороться за приз для своей команды. В числе таких знаменитостей — Стас Костюшкин, Ольга Серябкина и Азамат Мусагалиев.

Выпуски будут еженедельно публиковаться в официальной группе в соцсети по вторникам. Первый можно будет посмотреть уже 28 марта. Также в проекте и рекламной кампании в его поддержку впервые будет использоваться обновленный логотип ОК.

В начале февраля сообщалось о кастинге на проект. Отмечалось, что участниками шоу могут стать пользователи ОК любых возрастов.

