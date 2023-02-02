«Одноклассники» объявляют кастинг в шоу про хобби и увлечения с актером Буруновым

«Одноклассники» объявили кастинг в эксклюзивное шоу про хобби и увлечения с популярным российским актером Сергеем Буруновым. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что в рамках проекта знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты. В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей страны, которые желают заявить о своих уникальных способностях.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта. К заявке следует приложить видеопрезентацию таланта (в частности, можно использовать запись творческого номера с любого конкурса или мероприятия).

Хобби-шоу с Буруновым выйдет весной 2023 года. Новый проект «Одноклассников» поможет талантливым пользователям сделать первые шаги к мечте. Участники и финалисты продемонстрируют таланты на большой сцене и получат памятные подарки, а победитель — денежный приз для творческого развития.