Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» объявили кастинг в эксклюзивное шоу

«Одноклассники» объявляют кастинг в шоу про хобби и увлечения с актером Буруновым

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

«Одноклассники» объявили кастинг в эксклюзивное шоу про хобби и увлечения с популярным российским актером Сергеем Буруновым. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что в рамках проекта знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты. В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей страны, которые желают заявить о своих уникальных способностях.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта. К заявке следует приложить видеопрезентацию таланта (в частности, можно использовать запись творческого номера с любого конкурса или мероприятия).

Хобби-шоу с Буруновым выйдет весной 2023 года. Новый проект «Одноклассников» поможет талантливым пользователям сделать первые шаги к мечте. Участники и финалисты продемонстрируют таланты на большой сцене и получат памятные подарки, а победитель — денежный приз для творческого развития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google
На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой
Европейский Центробанк поднял базовую ставку
КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих
ЕС выделит 500 миллионов евро на помощь Украине
Раскрыта судьба бодавшего россиян на горнолыжном курорте быка
Бренд хлопьев решил судиться с группой OK Go из-за названия
Появились подробности об устроившем взрыв в пакистанской мечети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.