Стало известно о тайном контракте США с разработчиком шпионского ПО Pegasus

NYT: власти США заключили тайный контракт с NSO Group, разработавшей шпионское ПО Pegasus

Правительство США заключило тайный контракт с израильской компанией NSO Group, разработавшей шпионское программное обеспечение (ПО) Pegasus. Об этом стало известно журналистам The New York Times (NYT).

Сообщается, что сделка была заключена между компанией, которая представляла власти США, и американским филиалом NSO Group. Контракт дал право Вашингтону использовать разработанное компанией ПО Landmark, позволяющее определять местонахождение телефона по всему миру без ведома его владельца.

Журналисты The New York Times обратили внимание, что договор был заключен через пять дней после того, как администрация президента США Джо Байдена сообщила о намерении принять меры против NSO Group, чьи программы годами использовали правительства разных стран для слежки за политическими диссидентами, правозащитниками и журналистами. «Белый дом поместил NSO Group в черный список Министерства торговли США, объявив организацию угрозой национальной безопасности и дав понять, что американским компаниям нужно прекратить сотрудничать с ней», — уточнили они.

Как выяснило издание, американские власти использовали Landmark для слежки за владельцами телефонов в Мексике. Контракт позволяет им применять ПО и на территории США, однако журналисты не нашли никаких доказательств того, что его использовали против американских граждан.

В начале марта мэр польского города Сопота Яцек Карновский заявил, что за ним была установлена слежка с помощью Pegasus. По словам чиновника, оппоненты шпионили за ним во время подготовки оппозиционной кампании перед выборами в Сенат в 2017-2018 годах.

В число тех, за кем следили с помощью Pegasus, также вошли президент Франции Эммануэль Макрон, несколько французских министров, основатель Telegram Павел Дуров, председатель Европейского совета Шарль Мишель, бывший президент Ирака Бархам Салих, глава ЮАР Сирил Рамафоса, король Марокко и премьер-министры Пакистана и Египта.