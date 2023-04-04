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15:35, 4 апреля 2023Россия

ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Совокупные потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях за минувшие сутки составили до 70 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По местам дислокации сил противника нанесли удары авиация и артиллерия Восточной группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Они поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики и Запорожской области.

Помимо живой силы российские подразделения уничтожили на указанном участке линии боевого соприкосновения две единицы бронетехники ВСУ, а также буксируемое орудие Д-20.

Кроме того, за последние сутки российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении, добавили в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целью военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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