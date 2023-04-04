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17:42, 4 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины попросил истребители у Санта-Клауса

Резников заявил, что Киев ждет от Запада истребителей, которые он попросил у Санта-Клауса
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Olivier Matthys / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил у Санта-Клауса на Рождество истребители. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, поставка ожидаемых Киевом боевых самолетов является основной темой переговоров Украины с западными партнерами, которые «продолжаются без пауз».

«Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте», — отметил Резников.

Кроме того, глава ведомства поблагодарил Словакию и Польшу за передачу вооруженным силам республики истребителей МиГ-29.

Ранее министр обороны Украины подтвердил подготовку армии страны к контрнаступлению и попросил помощи у западных партнеров. При этом он подчеркнул, что Киеву прежде всего необходимы тяжелая техника и подготовленные резервы.

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Георгий Нестеров
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