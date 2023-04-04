Шойгу привел количество уничтоженной за три месяца в ходе СВО западной техники

Шойгу заявил, что российская армия за три месяца уничтожила 59 американских артсистем М777

Министр обороны России Сергей Шойгу привел количество западной техники, уничтоженной за три месяца в ходе специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что за это время удалось уничтожить 59 американских артсистем М777. Также, по информации главы Минобороны, были уничтожены 13 самоходных артиллерийских установок Сay Paladin и 14 пусковых установок HIMARS.

Шойгу заявил, что российские военные целенаправленно уничтожают технику, направляемую с Запада, как на боевых позициях, так и на этапе перевозки.

По данным министра, с начала 2023 года удалось подбить 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции, Чехии.

До этого Шойгу рассказал, что Россия развивает боевые действия в районе Артемовска и Авдеевки в Донецкой народной республике. Он отметил, что в результате высокоточных ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины на всех направлениях боевых действий нарушено производство части вооружений, а также снабжение украинских группировок боеприпасами и топливом.