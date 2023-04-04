Россияне назвали необходимую для счастья сумму

SuperJob: россиянам для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц

Россиянину в среднем необходимо 195 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливым. О результатах опроса сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Наибольшие ожидания по доходам у жителей столицы — им для счастья нужно 260 тысяч рублей. В тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург (230 тысяч рублей) и Владивосток (220 тысяч рублей). Исследование также показало, что запросы мужчин почти на 30 процентов превышают женские (220 тысяч против 170 тысяч рублей). При этом молодым людям до 24 лет требуется существенно меньше денег, чем гражданам старше 35 лет — 130 тысяч рублей и 225 тысяч рублей соответственно. Аналитики обнаружили и связь с текущим уровнем заработка — чем он больше, тем выше желаемый доход.

Необходимая среднему гражданину сумма за полгода упала на пять процентов (в октябре 2022 года называлась сумма 205 тысяч рублей). Аппетиты москвичей, напротив, подросли за тот же период на 10 тысяч рублей. Эксперты отметили, что необходимая для жителей России ежемесячная сумма доходов постоянно растет с 2015 года. Если в 2018 году россиянам для счастья было нужно 159 тысяч рублей в месяц, то в 2021 году эта сумма выросла до 166 тысяч рублей, а уже в октябре 2022 года подскочила до рекордных 205 тысяч рублей.

Всего в опросе SuperJob приняли участие 23 тысячи респондентов старше 18 лет из 508 населенных пунктов России.

Ранее другое исследование компании показало, что почти треть россиян (32 процента) делают накопления на черный день и случай потери всех источников дохода. Аналитики заметили, что женщины чаще задумываются о подушке безопасности, в то время как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги.