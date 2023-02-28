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11:41, 28 февраля 2023Экономика

Названа доля делающих накопления россиян

Superjob: 32% россиян делают накопления на случай потери всех источников дохода

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Почти треть россиян (32 процента) делают накопления на черный день и случай потери всех источников дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Выдержки из него приводит РБК.

Кроме того, каждый пятый (20 процентов) респондент откладывает деньги на отпуск, 17 процентов копят на покупку недвижимости, еще 16 процентов — на будущее детей. Аналитики заметили, что женщины чаще задумываются о подушке безопасности, в то время как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги.

Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, которые имеют накопления.

Другой опрос Superjob показал, что для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 тысяч рублей. С возрастом желание денег растет. Если молодежи для счастья нужны 150 тысяч в месяц, то россиянам старше 45 лет — 222 тысячи.

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Платон Щукин
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