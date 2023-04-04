Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Анна-Лена Фридзам
Сегодня
18:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Чарльстон
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Лейла Фернандес
Сегодня
21:00 (Мск)
Евгения Родина
Чарльстон
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
14:42, 4 апреля 2023Спорт

Призер ЧМ по шорт-треку из России решила сменить спортивное гражданство

Призер ЧМ по шорт-треку Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство на датское

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя спортсменка рассказала, что находится в процессе перехода в команду Дании и приняла это решение по семейным обстоятельствам. Она отметила, что система подготовки в сборной России вынуждает ее быть вдали от мужа, датского конькобежца Виктора Торупа.

«Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры», — объяснила Просвирнова.

Просвирнова — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также пятикратная чемпионка Европы. В составе сборной России она принимала участие в Олимпийских играх в 2014-м, 2018-м и 2022-м.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек
Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза
В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.