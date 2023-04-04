Призер ЧМ по шорт-треку из России решила сменить спортивное гражданство

Призер ЧМ по шорт-треку Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство на датское

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя спортсменка рассказала, что находится в процессе перехода в команду Дании и приняла это решение по семейным обстоятельствам. Она отметила, что система подготовки в сборной России вынуждает ее быть вдали от мужа, датского конькобежца Виктора Торупа.

«Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры», — объяснила Просвирнова.

Просвирнова — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также пятикратная чемпионка Европы. В составе сборной России она принимала участие в Олимпийских играх в 2014-м, 2018-м и 2022-м.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.