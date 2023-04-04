Концертный директор МакSим объяснил состояние певицы на концерте в Твери

Концертный директор МакSим после концерта в Твери заверил, что певица восстанавливается

Концертный директор российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Павел Назаров объяснил ее состояние на концерте в Твери. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

По словам Назарова, на данный момент исполнительница находится в хорошем состоянии. Он также отметил, что МакSим восстанавливается и реабилитируется.

При этом администратор фан-клуба певицы в Твери Виктория Титова рассказала, что во время выступления артистке было тяжело стоять на сцене и петь, что было заметно с самого начала шоу. «Путалась в нотах, путала слова песни, не попадала в ноты, движения были очень непонятны. Ей тяжело двигаться на сцене, тяжело петь», — сказала Титова.

Ранее поклонников российской певицы обеспокоило ее состояние во время концерта в Твери. На опубликованных кадрах видно, что исполнительница неуверенно стоит на ногах, а также часто направляет микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.