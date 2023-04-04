Стало известно о состоянии спевшего песню после падения с 19-го этажа россиянина

Воронежский Депздрав: состояние упавшего с 19-го этажа мужчины удовлетворительное

Состояние 40-летнего жителя Воронежа, который спел врачам песню после падения с 19-го этажа, оценивается как удовлетворительное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«По информации БСМП №1, пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Состояние удовлетворительное», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что мужчина выпал из окна 19-го этажа, приземлившись на припаркованный автомобиль, поднялся и спел врачам отрывок из песни «Любовь, похожая на сон». В сети появилось видео последствий.

Это не первый подобный инцидент в городе — ранее в Воронеже 13-летняя школьница выжила после падения с девятого этажа. О состоянии ребенка сразу после падения рассказали очевидцы. По их словам, девочка выпала из окна и получила тяжелые травмы.

