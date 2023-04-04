В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза

Президент Путин 5 апреля проведет заседание Совбеза, на нем с докладом выступит глава МВД

Президент России Владимир Путин 5 апреля проведет заседание Совета безопасности. Такой анонс сделала пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

На заседании с докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

На заседании Совбеза планируют рассмотреть вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 31 марта. На нем обсуждалась концепция внешней политики России.

До этого глава государства общался с постоянными членами Совбеза 24 марта.