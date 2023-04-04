Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 4 апреля 2023Россия

В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза

Президент Путин 5 апреля проведет заседание Совбеза, на нем с докладом выступит глава МВД

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 5 апреля проведет заседание Совета безопасности. Такой анонс сделала пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

На заседании с докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

На заседании Совбеза планируют рассмотреть вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 31 марта. На нем обсуждалась концепция внешней политики России.

До этого глава государства общался с постоянными членами Совбеза 24 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек
Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза
В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.