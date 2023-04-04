Прокурор обвинил Трампа в сокрытии информации

Прокурор заявил, что Трамп платил трем людям для сокрытия информации ради победы в выборах

Дональд Трамп в 2015 году заплатил трем людям для сокрытия информации. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, передает Reuters.

По его словам, кандидат в президенты совместно с руководством компании American Media Incorporated запустили схему «поймать и убить», которая подразумевает выплаты за непоявление негативной информации. Тем самым\, считает обвинение, Трамп хотел повысить свои шансы на победу на выборах президента США.

Ранее прокуратура Манхэттена раскрыла суть обвинений против Трампа. Опубликованное ведомством обвинительное заключение состоит из 34 пунктов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Сам Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.