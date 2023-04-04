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21:50, 4 апреля 2023Мир

Длительность ареста Трампа превысила ожидания защиты

Трамп остается под арестом более 40 минут вопреки ожиданиям защиты

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп остается под арестом уже более 40 минут вопреки ожиданиям защиты. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагалось, что процедура предъявления обвинений не займет столько времени. В настоящее время политик находится в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене. Причина длительного ареста неизвестна, поскольку на эту часть выдвижения обвинений не допускаются представители прессы.

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Варвара Кузьмина
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