Длительность ареста Трампа превысила ожидания защиты

Трамп остается под арестом более 40 минут вопреки ожиданиям защиты

Бывший американский президент Дональд Трамп остается под арестом уже более 40 минут вопреки ожиданиям защиты. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагалось, что процедура предъявления обвинений не займет столько времени. В настоящее время политик находится в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене. Причина длительного ареста неизвестна, поскольку на эту часть выдвижения обвинений не допускаются представители прессы.

