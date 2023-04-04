Шойгу озвучил результат ударов российских военных по военным объектам ВСУ

Шойгу сообщил, что удары российских военных нарушили снабжение ВСУ боеприпасами и топливом

Высокоточные удары российских военнослужащих по украинским военным объектам нарушили снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами и топливом. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Текст его выступления публикует Telegram-канал оборонного ведомства.

«Нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — озвучил Шойгу результаты ударов российских войск.

Он подчеркнул, что вооружение, направляемое украинским войскам западными странами, уничтожается как на боевых позициях, так и на этапе перевозки.