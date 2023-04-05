American Thinker: через три года США отметят 250-летие, а дольше империи не живут

Правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает самому существованию страны. Об этом написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.

Он считает, что уже следующее поколение американцев будет жить скромнее, чем их родители. При этом сейчас власти не только не пытаются выправить положение, но наоборот «давят газ в пол».

«Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через три года», — резюмировал колумнист.

Ранее журналист Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive пришел к выводу, что США утратили влияние над миром и превращаются во «второсортную державу» в упадке. Он допустил, что президентская кампания 2024 года — последний шанс для Америки «не дать кошмару стать реальностью». Журналист также поделился мнением о том, что прошедшая встреча лидеров России и Китая «привела, по сути, к появлению нового, евразийского мирового порядка». Он предположил, что в нем Москва и Пекин будут доминирующими игроками.

Бывший президент США также указал, что США растеряли свое влияние и возможности, некогда великая страна находится в упадке и может лишь наблюдать за тем, как другие страны занимаются разделением мира между собой. «Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас», — заявил он