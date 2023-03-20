Трамп оценил состояние США в период президентства Байдена

Бывший американский президент Трамп заявил, что США находятся в упадке

США растеряли свое влияние и возможности, некогда великая страна находится в упадке и может лишь наблюдать за тем, как другие страны занимаются разделением мира между собой. Такую оценку дал бывший американский президент Дональд Трамп.

«Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее чем дружественные страны заняты разделением мира, а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас», — заявил он, отметив, что действующий президент Джо Байден не делает ничего, чтобы это изменить.

18 марта Трамп сообщил, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, которое возбудила прокуратура Манхэттена. На этом фоне он призвал своих сторонников выходить на протесты, чтобы «вернуть страну».