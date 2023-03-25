Журналист 19FortyFive: CША передадут Ближний Восток России и Китаю из-за политики Байдена

Россия и Китай в перспективе смогут контролировать Ближний Восток, который Соединенные Штаты потеряли из-за политики действующего президента страны Джо Байдена. Об этом написал журналист Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

По мнению обозревателя, США утратили влияние над миром и превращаются во «второсортную державу» в упадке. Вайхерт в своей статье допустил, что президентская кампания 2024 года — последний шанс для Америки «не дать кошмару стать реальностью».

«Из-за ужасного руководства Джо Байдена Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России», — отметил он.

Журналист также поделился мнением о том, что прошедшая на этой неделе встреча лидеров России и Китая «привела, по сути, к появлению нового, евразийского мирового порядка». Он предположил, что в нем Москва и Пекин будут доминирующими игроками.

Каким бы ни оказался новый мировой порядок, в нем не будет главенствовать Америка, резюмировал журналист.

Ранее сообщалось, что Китай не заинтересован в организации разговора между председателем Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. В статье Reuters отмечалось, что разговор между лидерами государств мог бы стать первым шагом в нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

По информации агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, Пекин не проявил особого интереса к данной идее.