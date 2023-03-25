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02:32, 25 марта 2023Мир

Китай обвинили в нежелании организовать разговор Си Цзиньпина и Байдена

Reuters: Китай не заинтересован в организации разговора между Си Цзиньпином и Байденом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Blair Gable / Reuters

Власти Китая не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что разговор между лидерами стран мог бы стать «первым шагом» в нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами. По данным агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, Пекин «не проявил особого интереса» к данной идее.

Возможный телефонный разговор стал бы первым контактом между Си Цзиньпином и Байденом с момента их встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и лидером Си Цзиньпином еще не запланированы, но американскому политику хотелось бы, чтобы звонок состоялся. Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что такое желание Байдена связано с визитом Си Цзиньпина в Россию.

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Марина Совина
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