95-летняя спортсменка-чемпионка раскрыла секрет поддержания физической формы

News9Live: 95-летняя спортсменка из Индии назвала творог секретом крепкого здоровья

Пожилая жительница Индии, которая побеждает в международных соревнованиях по спринту, толканию ядра и метанию диска, раскрыла секрет поддержания крепкого здоровья. Ее историю рассказывает News9Live.

95-летняя Бхагвани Деви из деревни Кхедка, штат Харьяна, начала профессионально заниматься спортом в январе 2022 года. Тогда индианке было уже 94 года, однако вскоре она завоевала три медали на чемпионате мира для пожилых в Финляндии. Деви выиграла золото в спринте и две бронзы в толкании ядра и метании диска.

Среди способов поддержания отличной физической формы спортсменка назвала особое питание: «Мне сделали операцию по шунтированию сердца, поэтому мне нельзя ничего жирного. Я ем творог и пью молоко». Кроме того, пять дней в неделю чемпионка проходит по шесть километров в день, а по выходным работает над своими техническими навыками в любимых видах спорта.

Тренером Бхагвани Деви выступает ее внук Викас Дагар, который является параатлетом и сам выиграл несколько медалей на международных соревнованиях. По его словам, бабушка всегда стремится завоевывать только «желтые медали», а про все остальные говорит, что «они не ее».

В конце марта Деви выиграла сразу три золота на чемпионате мира в закрытых помещениях в польском Торуне. Она пробежала дистанцию в 60 метров за 36,59 секунды, толкнула ядро на 2,93 метра и метнула диск на 4,67 метра.

Сейчас 95-летняя чемпионка готовится к Азиатским играм среди пожилых и очередному чемпионату мира в Швеции. «Я буду выигрывать и дальше. Пока я жива, буду завоевывать медали», — заявила Дэви.

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