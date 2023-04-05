Испытания американского дрона-камикадзе показали на видео

The Drive: испытания американского дрона-камикадзе ALTIUS 600M показали на видео

Компания Anduril Industries, выпускающая беспилотники серии Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600), показала испытания дрона-камикадзе ALTIUS 600M. На соответствующее видео обратило внимание американское издание The Drive.

Беспилотник попал в мишень на контейнере, что привело к взрыву. Отмечается, что тип и масса боевой части ALTIUS 600M неизвестны. Вес базовой версии дрона, который может нести до 3,1 килограмма полезной нагрузки, составляет от 9 до 12 килограммов.

Также на видео показали работу нескольких беспилотников в составе роя. Дроны, которые могут нести полезные нагрузки для радиоэлектронной борьбы, ретрансляции связи и разведки, способны выполнять различные задачи. ALTIUS 600M может поражать цели, обнаруженные другими беспилотниками.

Беспилотники ALTIUS 600 можно запускать с наземных, морских и воздушных платформ. Максимальная дальность полета дрона составляет 440 километров. Беспилотник может находиться в воздухе по меньшей мере четыре часа.

В мае 2022 года стало известно, что в ходе испытаний, проведенных армией США, один оператор управлял роем из 28 беспилотников ALTIUS 600. Дроны запускали с самолетов и наземных установок.