Россияне втрое сильнее захотели жить в одной арабской стране

Golden Brown Group: доля россиян на рынке недвижимости Бахрейна увеличилась в три раза

По итогам первого квартала 2023 года доля российских покупателей на первичном рынке недвижимости Бахрейна составила 30 процентов — это в три раза больше, чем по результатам четвертого квартала 2022-го. О том, что граждане России втрое сильнее захотели жить в этой арабской стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства Golden Brown Group.

По словам экспертов, в данный момент многие клиенты из России ищут альтернативу Дубаю. Бахрейн привлекает их более низкими ценами на жилье, хорошей развитостью финансового сектора, доступностью для россиян, а также возможностью оформить визы. Кроме того, Бахрейн выбирают для диверсификации активов на Ближнем Востоке.

Цены на апартаменты в Бахрейне с одной спальней в районе береговой линии с прямым выходом к пляжу площадью 70-100 квадратных метров стартуют от 650 тысяч долларов. При этом стоимость аналогичных объектов в Дубае в районах Dubai Harbour или Emaar Beachfront составляет не менее одного миллиона долларов.

С 2022 года для иностранных покупателей недвижимости, владеющих одним или несколькими объектами недвижимости на сумму не менее 200 тысяч динаров (около 42,2 миллиона рублей) в Бахрейне доступно оформление резидентской визы. Другим преимуществом приобретения жилья в зарубежной стране служит гибкая система рассрочек. Девелоперы предоставляют клиентам беспроцентную рассрочку платежа на весь этап строительства — в среднем до половины от стоимости объекта. Остальные 50 процентов вносятся при сдаче комплекса в эксплуатацию. Для того чтобы забронировать за собой место на закрытом старте продаж, от клиента требуется внести сумму в 10 тысяч долларов, тогда как в Дубае — не менее 30-40 тысяч долларов.

«Бахрейн и Россия постоянно укрепляют и расширяют связи между государствами. Так, количество российских туристов посетивших Бахрейн в 2022 году, выросло в шесть раз, до 20 тысяч человек. Этому способствует наличие прямых рейсов как из Москвы, так и Дубая. При этом Банк России ведет переговоры по использованию карт "Мир" в королевстве, что также будет способствовать росту популярности этого направления как среди обычных туристов, так и покупателей недвижимости», — пояснила руководитель международного направления Golden Brown Group Даяна Березовская.

В апреле эксперты компании Dubai-Realty.com пришли к выводу, что россияне бросились скупать недвижимость в Дубае. Согласно их данным, по итогам первых двух месяцев 2023 года спрос на приобретение жилья в этом эмирате со стороны россиян подскочил на 127,6 процента относительно аналогичного периода 2022 года.