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10:50, 5 апреля 2023Мир

В американском штате запретили детские операции по смене пола

Politico: во Флориде по инициативе сенатора США запретили детские операции по смене пола

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

По инициативе сенатора США от Республиканской партии Клея Ярборо в американском штате Флорида запретили операции по смене пола и гормонотерапию для детей. Об этом пишет журнал Politico.

«Мы должны позволить детям быть детьми, и наши законы должны установить соответствующие границы», — подчеркнул Ярборо.

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Отмечается, что выдвинутый сенатором законопроект также запрещает государственным и частным организациям здравоохранения, а также страховым компаниям покрывать из бюджета штата расходы на эти медицинские процедуры для лиц младше 18 лет.

Ранее Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил законопроект, позволяющий лицам старше 16 лет менять официально зарегистрированный пол без какого-либо медицинского освидетельствования.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции на Украине поднял вопрос о гендерной политике в странах Запада. По его словам, на Западе гендеры «десятками измеряют» и стерлись классические понятия мамы и папы. Вместо этого в ходу термины «родитель № 1» и «родитель № 2».

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Глеб Бажуткин
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