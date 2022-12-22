Испанский Сенат рассмотрит закон о смене пола подростков в документах

Испанцам старше 16 захотели разрешить менять пол в документах без медосвидетельствования

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании в четверг, 22 декабря, одобрил законопроект, позволяющий лицам старше 16 лет менять официально зарегистрированный пол без какого-либо медицинского освидетельствования. Как уточняет Associated Press (AP), теперь инициатива продолжит процедуру парламентского рассмотрения в Сенате (верхняя палата).

Согласно законопроекту, несовершеннолетним в возрасте 12 или 13 лет для внесения изменений в документы потребуется разрешение судьи, тогда как граждане в возрасте от 14 до 16 лет могут внести коррективы, явившись в сопровождении родителей или законных опекунов.

Согласно устоявшейся практике, трансгендерным людям вносили измненения в документы при наличии гендерной дисфории — диагноза, указывающего на то, что человек не чувствует соответствия между своим биологическим полом и гендерной идентичностью. В некоторых случаях желающим сменить пол в документах приходилось доказывать тот факт, что на протяжении двух лет они вели образ жизни, соответствующий полу, к которому себя относят. Кроме того, в отдельных случаях требовалось предоставить записи, подтверждающие факт приема гормональных препаратов.

Помимо прочего, инициатива запрещает так называемую конверсионную терапию для подавления сексуальной ориентации или гендерной идентичности, устанавливает штрафы и наказания за нападки на ЛГБТ и отменяет запрет, который лишал однополые пары возможности использовать при регистрации детей имена обоих родителей.

Выступающие за защиту прав трансгендерных людей активисты отмечают, что законопроект существенно изменит жизнь представителей ЛГБТ-сообщества, разделив ее на до и после, однако некоторые фем-активистки считают гендерное самоопределение угрозой, размывающей понятие биологического пола.

Агентство указывает, что рассмотрение аналогичного законопроекта сейчас проходит и в Шотландии. AP подчеркивает, что подобные законы приняли более десяти других стран.

Ранее сообщалось, что в США трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс «Мисс Америка».