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14:28, 5 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили Зеленскому готовиться к капитуляции

Депутат Госдумы Белик предложил Зеленскому готовиться не к переговорам, а к капитуляции

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует готовиться не к переговорам, а к капитуляции. Об этом заявил депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Слова парламентария приводят «Известия».

Так Белик прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предположившего, что визит Зеленского в Польшу связан с намерением создать коалицию для переговоров с Россией.

Белик усомнился в достоверности имеющейся у генерала информации и посоветовал готовиться к капитуляции Украины не только Зеленскому, но и всей Европе.

Отдельно депутат сообщил, что Польша все еще имеет территориальные претензии к Украине. «Варшава преследует собственные интересы в украинском конфликте, которые касаются в том числе и желания взять под контроль ранее принадлежавшие ей территории», — подытожил он.

О запланированном визите Зеленского в Варшаву стало известно еще 28 марта. Уточнялось, что подготовка к приезду президента будет держаться в тайне.

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Марк Леонов
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