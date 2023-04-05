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17:34, 5 апреля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха на Кипре на майские праздники

АТОР: стоимость отдыха на Кипре в мае начинается от 166 тысяч рублей на двоих

Фото: Secret Travel Guide / Unsplash

Цена отдыха на острове Кипр на майские праздники начинается от 166 тысяч рублей на двоих. Стоимость туров на популярный пляжный курорт россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такой вариант доступен туристам, которые готовы вылететь на Кипр 29 апреля и остановиться в трехзвездочной гостинице на завтраках. Туры в отели такого же уровня, но работающих по системе «все включено», будут стоить минимум 195 тысяч рублей на двоих.

Размещение в гостиницах категории «пять звезд» обойдется российским путешественникам дороже — от 205 тысяч рублей.

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Специалисты отметили, что наиболее востребованными курортами Кипра считаются Айя-Напа и Протарас. Более того, туристы могут забронировать туры в Ларнаку, Лимасол и Пафос.

В АТОР также уведомили, что с 29 апреля блочную полетную программу на Кипр на рейсах авиакомпании Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку три раза в неделю.

Ранее в апреле стало известно, что россияне повально устремились на отдых в санатории Кавказских Минеральных Вод. По данным экспертов туротрасли, в этом регионе России почти закончились места для туристов на майские праздники.

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Фариза Бацазова
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