Россиянам раскрыли стоимость отдыха на Кипре на майские праздники

АТОР: стоимость отдыха на Кипре в мае начинается от 166 тысяч рублей на двоих

Цена отдыха на острове Кипр на майские праздники начинается от 166 тысяч рублей на двоих. Стоимость туров на популярный пляжный курорт россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такой вариант доступен туристам, которые готовы вылететь на Кипр 29 апреля и остановиться в трехзвездочной гостинице на завтраках. Туры в отели такого же уровня, но работающих по системе «все включено», будут стоить минимум 195 тысяч рублей на двоих.

Размещение в гостиницах категории «пять звезд» обойдется российским путешественникам дороже — от 205 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что наиболее востребованными курортами Кипра считаются Айя-Напа и Протарас. Более того, туристы могут забронировать туры в Ларнаку, Лимасол и Пафос.

В АТОР также уведомили, что с 29 апреля блочную полетную программу на Кипр на рейсах авиакомпании Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку три раза в неделю.

Ранее в апреле стало известно, что россияне повально устремились на отдых в санатории Кавказских Минеральных Вод. По данным экспертов туротрасли, в этом регионе России почти закончились места для туристов на майские праздники.