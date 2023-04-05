Распространенное убеждение о близких к разводу парах назвали мифом

Эксперт по отношениям Олдерсон: сон в разных кроватях не всегда говорит о проблемах

Эксперт по отношениям Джессика Олдерсон назвала мифом распространенное убеждение, что пары, предпочитающие раздельный сон, близки к разводу. Ее слова приводит издание Mirror.

По мнению Олдерсон, сон в разных кроватях не всегда говорит о проблемах в отношениях. Часто супруги просто хотят иметь больше личного пространства. «Это может улучшить качество сна обоих партнеров и положительно повлиять на все сферы их жизни, включая отношения», — сказала эксперт.

Она отметила, что привычки в спальне многое говорят о характере и совместимости супругов. Например, в парах, где нет четкого разделения, кто с какой стороны кровати спит, партнеры не боятся перемен, сказала Олдерсон. По ее словам, таких пар всего четыре процента, остальные больше новизны ценят ежедневные ритуалы и личное пространство.

При этом не существует правильных или неправильных способов делить постель, говорит Олдерсон. Главное, по ее мнению, чтобы оба супруга были довольны договоренностями.

Ранее семейный психолог Майкл Унгар призвал смотреть романтические фильмы, чтобы спасти отношения. По его словам, люди, которые любят телевизионные драмы и романтические фильмы, больше верят во всепобеждающую любовь и родственные души.