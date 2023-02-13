Психолог назвал простой способ укрепить отношения

Семейный психолог Унгар призвал смотреть романтические фильмы для укрепления отношений

Романтические фильмы способны сделать отношения более крепкими, утверждает семейный психолог Майкл Унгар. Об этом он рассказал в авторской колонке для Psychology Today.

Совместный просмотр романтических фильмов — самый простой способ спасти катящийся в бездну брак и укрепить отношения, считает психолог. Он призвал недовольных своими отношениями людей отринуть предрассудки и просто попробовать им воспользоваться.

Унгар, сославшись на более раннее исследование, сообщил, что люди, которые смотрели телевизионные драмы и романтические фильмы, больше всего верили во всепобеждающую любовь и родственные души, а также отмечали, что их отношения стали более романтичными (в исследовании приняли участие 306 человек в возрасте от 18 до 64 лет — прим. «Ленты.ру»).

Можно подумать, что идеализированные изображения красивых людей и их чувств могут высоко поднять планку и породить неудовлетворенность отношениями. Однако на деле поклонники мелодрам больше ценят свои отношения Майкл Унгар семейный психолог

Бытует мнение, что ярыми поклонницами романтических фильмов являются женщины, однако это неверно, заявил Унгар. По его словам, психолог Ричард Харрис из Канзасского государственного университета обнаружил в ходе опроса 265 молодых людей, которые тоже не против погрузиться в мир романтики.

Несмотря на стереотипы, многие мужчины любят смотреть романтические фильмы Майкл Унгар семейный психолог

«Когда отношениям требуется новый импульс, им вполне может стать совместный просмотр романтических фильмов, — подвел итог семейный психолог. — Старая добрая романтическая комедия может быть именно тем, что нужно, чтобы удержать нас рядом с любимыми».

Ранее семейный психотерапевт Ди Тозер раскрыла неожиданный признак несчастливых отношений. Она отметила, что в таких отношениях партнеры не празднуют День всех влюбленных.