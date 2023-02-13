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17:04, 13 февраля 2023Забота о себе

Психолог назвал простой способ укрепить отношения

Семейный психолог Унгар призвал смотреть романтические фильмы для укрепления отношений

Фото: unsplash

Романтические фильмы способны сделать отношения более крепкими, утверждает семейный психолог Майкл Унгар. Об этом он рассказал в авторской колонке для Psychology Today.

Совместный просмотр романтических фильмов — самый простой способ спасти катящийся в бездну брак и укрепить отношения, считает психолог. Он призвал недовольных своими отношениями людей отринуть предрассудки и просто попробовать им воспользоваться.

Унгар, сославшись на более раннее исследование, сообщил, что люди, которые смотрели телевизионные драмы и романтические фильмы, больше всего верили во всепобеждающую любовь и родственные души, а также отмечали, что их отношения стали более романтичными (в исследовании приняли участие 306 человек в возрасте от 18 до 64 лет — прим. «Ленты.ру»).

Можно подумать, что идеализированные изображения красивых людей и их чувств могут высоко поднять планку и породить неудовлетворенность отношениями. Однако на деле поклонники мелодрам больше ценят свои отношения

Майкл Унгарсемейный психолог
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Бытует мнение, что ярыми поклонницами романтических фильмов являются женщины, однако это неверно, заявил Унгар. По его словам, психолог Ричард Харрис из Канзасского государственного университета обнаружил в ходе опроса 265 молодых людей, которые тоже не против погрузиться в мир романтики.

Несмотря на стереотипы, многие мужчины любят смотреть романтические фильмы

Майкл Унгарсемейный психолог

«Когда отношениям требуется новый импульс, им вполне может стать совместный просмотр романтических фильмов, — подвел итог семейный психолог. — Старая добрая романтическая комедия может быть именно тем, что нужно, чтобы удержать нас рядом с любимыми».

Ранее семейный психотерапевт Ди Тозер раскрыла неожиданный признак несчастливых отношений. Она отметила, что в таких отношениях партнеры не празднуют День всех влюбленных.

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Вера Владзиевская
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