Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ на купянском направлении

Минобороны заявило о пресечении действий пяти украинских ДРГ на купянском направлении

Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом в среду, 5 апреля, журналистам заявили в Минобороны России.

На данном направлении боевые действия велись силами «Западной» группировки войск. Украинские диверсанты были обнаружены в Луганской народной республике (ЛНР) и в Харьковской области.

«Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской народной республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее диверсионные группы уже пытались проявлять активность на купянском направлении. Так, 2 апреля Минобороны отчиталось о ликвидации пяти ДРГ из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.