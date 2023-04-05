В Эстонии закрыли доступ к российским телеканалам в интернете

В Эстонии заблокировали 53 домена с доступом к российским телеканалам в интернете

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в Европейском Союзе (ЕС) российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«TTJA заблокировал доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров», — говорится в заявлении департамента.

Согласно опросам, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33 до 11 процентов, а доверие к ним с 40 до 18 процентов, сообщила глава TTJA Кристи Тальвинг. «На основании этих показателей можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной», — приводит ведомство слова главы департамента.

По словам Тальвинг, на территории республики уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции. TTJA разрешил вещать таким русскоязычным каналам, как Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia и ETV+, не имеющим отношение к России.

28 февраля 2022 года крупный телекоммуникационный оператор в Эстонии Elisa прекратил показ телеканалов РЕН ТВ, «Карусель», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобер», «O!», «Поехали!», а также Первого балтийского канала (ПБК), который транслирует программы Первого канала в балтийских странах. Об аналогичных ограничениях в отношении тех же телеканалов сообщил и другой эстонский оператор Telia.