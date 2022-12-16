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15:56, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание российских телеканалов

Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание «России-1», НТВ и РЕН ТВ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) инициировал отзыв лицензии на вещание НТВ, «НТВ-МИР» «России-1», РЕН ТВ и Первого канала в рамках новых санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

«В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ, "НТВ Мир", "Россия-1", РЕН ТВ и Первый канал», — говорится в заявлении ЕС.

16 декабря ЕС официально утвердил девятый пакет санкций против России.

О том, что в новом пакете санкций есть пункт о блокировке российских каналов, стало известно 7 декабря. «Мы нанесем удар по российской пропагандистской машине, дополнительно отключив от эфира четыре канала и все другие платформы для распространения контента», — говорилось в заявлении Еврокомиссии.

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Олег Давыдов
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