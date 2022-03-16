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В Эстонии заблокируют сайты российских СМИ

В Эстонии ограничат доступ к сайтам Первого канала, РЕН ТВ, НТВ, «Ленты.ру» и ТАСС

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) обязал телекоммуникационные компании заблокировать на территории страны сайты семи российских СМИ. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте надзорного органа.

В списке СМИ, чьи сайты попали под запрет, оказались телеканалы НТВ и РЕН ТВ, Первый и Пятый телеканалы, а также вещающий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области канал «78». Помимо того, в Эстонии ограничат доступ к порталам «Ленты.ру» и информагентства ТАСС.

В TTJA заявили, что соответствующие ресурсы «распространяют военную пропаганду и разжигают вражду». Уточняется, что предписание департамента будет действовать 12 месяцев.

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28 февраля стало известно, что крупный телекоммуникационный оператор в Эстонии Elisa прекратил показ ряда российских телеканалов. В перечень попали РЕН ТВ, «Карусель», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобер», «O!», «Поехали!», а также Первый балтийский канал (ПБК), который транслирует программы Первого канала в балтийских странах. Об аналогичных ограничениях в отношении тех же телеканалов сообщил и другой эстонский оператор Telia.

Перед этим TTJA предписал остановить трансляцию в Эстонии некоторых российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг. В перечень попали «Россия 24» (ВГТРК), «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтик», «РТР Планета», «Беларусь 24» и «ТВ Центр International».

9 марта сообщалось, что комиссия по радио и телевидению в Литве запретила ретрансляцию программ межгосударственного телеканала «Мир». Помимо того, регулятор заблокировал 57 интернет-ресурсов, которые предоставляли доступ к закрытым российским и белорусским каналам.

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Маргарита Щигарева
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