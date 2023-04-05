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09:15, 5 апреля 2023Мир

Трамп настоял на отсутствии доказательств его вины

Дональд Трамп указал на отсутствие у прокурора доказательств предъявленных ему обвинений

Фото: Curtis Means / AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств его вины у прокуратуры в суде Нью-Йорка. Об этом бывший американский лидер сообщил в своем профиле социальной сети Truth Social.

«Слушание было шокирующим для многих, поскольку у них не было никаких "сюрпризов", а значит, доказательств по делу нет. Практически каждый юрист-эксперт заявлял, что здесь нет доказательств», — написал Трамп, добавив, что в его поступках не было ничего противозаконного.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.

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Глеб Бажуткин
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