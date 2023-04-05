Американский актер Крис Пратт закончил съемки в «Стражах Галактики» и обратился к хейтерам

Американский актер Крис Пратт обратился с речью к хейтерам в последний день съемок в фильме «Стражи Галактики. Часть 3». Его слова приводит Variety.

Последний съемочный день третьей части «Стражей Галактики» также стал завершающим для почти десятилетней франшизы сценариста и режиссера Джеймса Ганна. «Я не мстительный человек... но в моих файлах с заметками оказалось несколько вырезок из прессы, сохраненных со времен первого фильма, когда все предсказывали, что "Стражи Галактики" станут первым провалом Marvel», — сказал актер, исполнивший в трилогии роль Питера Квилла/Звездного Лорда.

Пратт отметил, что «все говорили все эти негативные вещи» и это вызывало у участников проекта неуверенность и нервозность по поводу перспектив фильма. «Конечно, ничего из этого не сбылось. Мы отлично справились», — подчеркнул он, добавив, что съемочная группа многое преодолела и сделала нечто особенное.

Ранее студия Marvel представила новый трейлер фильма, который станет финальным во франшизе «Стражи Галактики». В картине также приняли участие Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер и Уилл Поултер. По сюжету Стражи отправляются защищать вселенную и одного из членов своей команды.