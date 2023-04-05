В Великобритании назвали альтернативу зерновой сделке

Замглавы МИД Великобритании Ахмад поддержал вывоз украинского зерна наземными маршрутами

Альтернативой поставок украинского зерна через порты Черного моря в рамках зерновой сделки станет наземный экспорт продовольствия. Об этом заявил замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в официальном ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Алана Смита. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующими документами.

«Зерно поставляется из Украины через черноморские порты. По состоянию на 19 марта более 900 рейсов с более чем 25 миллионами тонн зерна и других продуктов питания отправились из портов для доставки жизненно важных продуктов питания в Азию, Африку и Европу через Великобританию, которая поддержала Черноморскую зерновую инициативу», — напомнил член правительства Соединенного Королевства.

Великобритания совместно с партнерами по G7 также поддержала увеличение экспорта зерна из Украины в Европу по наземным маршрутам. В частности, Великобритания предоставила 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинской железнодорожной системы и обеспечения большей устойчивости для облегчения перевозки зерна наземным экспортом лорд Тарик Ахмад Уимблдонский

20 марта член Палаты лордов Великобритании, епископ Сент-Олбанс Алан Смит поинтересовался, какие есть альтернативные способы вывоза Украинского зерна, и направил в правительство соответствующий парламентский запрос.

«Спросить Правительство Его Величества, какие шаги оно предпринимает для поиска альтернативных путей экспорта зерна из Украины в связи с закрытием черноморских портов в этой стране», — говорилось в его обращении.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении на 60 дней зерновой сделки по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. По словам дипломата, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России, что предполагала вторая часть соглашения, идет, но медленно.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен два раза, в ноябре 2022 года и в марте 2023 года, и теперь истекает 18 мая.