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10:50, 5 апреля 2023Россия

Россиянин устроил ночной GTA-заезд с полицией, перевернулся и попал на видео

Житель Омска на Hyundai попытался скрыться от полиции и перевернулся

В Омске мужчина на Hyundai с пассажиром устроил GTA-заезд с полицией по ночным улицам и перевернулся. Погоня попала на видео, которое опубликовало региональное МВД в Telegram.

На кадрах видно, как экипаж ДПС замечает Hyundai, который едет по кривой траектории, и требует остановить машину, однако та увеличила скорость и попыталась скрыться. В ходе погони в районе 21-й Амурской улицы водитель иномарки не справился с управлением и автомобиль, наехав на препятствие, несколько раз перевернулся. В результате пассажир оказался заблокирован в лежащей на боку машине. Ему помогли выбраться сотрудники МЧС, после чего пострадавшего доставили в больницу.

В полиции установили, что 33-летний водитель управлял машиной в пьяном виде. В отношении россиянина возбудили административные дела по семи статьям. При этом мужчина уже 42 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина без водительских прав также устроил заезд в стиле GTA с полицейскими после того, как нарушил правила дорожного движения. Во время погони, видео которой появилось в сети, правонарушитель постоянно увеличивал скорость и, пытаясь скрыться от инспекторов, врезался в легковушку.

Константин Лысяков
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