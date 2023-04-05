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13:53, 5 апреля 2023Забота о себе

Диетолог перечислила необычные симптомы заболеваний кишечника

Диетолог Керрисон: депрессия и простуды могут быть проявлением проблем в работе кишечника

Фото: Unsplash

Депрессия, усталость и частые простудные заболевания могут говорить о сбоях в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Эти и другие проявления болезней кишечника диетолог Люси Керрисон перечислила в беседе с The Sun.

Керрисон уверена, что между ЖКТ и мозгом существует постоянная связь. «Это означает, что плохое здоровье кишечника способно посылать сигналы в ваш мозг», — объяснила специалистка. Человек с проблемами желудка может постоянно испытывать плохое настроение, подавленность и даже депрессию. Хроническая усталость является еще одним возможным симптомом проблем с ЖКТ, добавила Керрисон.

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К необычным проявлениям болезней ЖКТ диетолог относит и частые простуды. В некоторых случаях нет никаких симптомов, кроме насморка и кашля, и тем не менее причина болезней кроется в желудке или кишечнике. «70 процентов вашей иммунной системы находится в вашем кишечнике», — объяснила Керрисон.

Тусклые волосы и кожа, ломкие ногти также могут говорить о сбоях в работе кишечника. Такие пациенты часто испытывают вздутие живота и проблемы со стулом. Для нормализации работы ЖКТ Керрисон рекомендовала включить в ежедневный рацион не менее 30 граммов клетчатки и пробовать как можно больше разных овощей.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко призвала не запивать пищу холодной водой. По ее мнению, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта.

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Екатерина Улитина
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