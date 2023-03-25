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08:17, 25 марта 2023Забота о себе

Диетолог рассказала об опасных последствиях запивания холодной водой пищи

Диетолог Лазуренко: запивание пищи холодной водой может привести к опасным проблемам с ЖКТ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Запивать пищу холодной водой опасно, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта. О последствиях приема жидкости во время еды этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Она объяснила, что во время пищеварительного процесса температура внутри ЖКТ становится выше, чем это бывает в обычном состоянии. А после попадания еды в желудок и кишечник внутри начинается активное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу.

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«Ледяная вода притупляет эти процессы, поэтому еда не будет перевариваться и расщепляться на ферменты так, как это нужно», — заявила Лазуренко.

Людям с проблемами желудка запивать еду в принципе нежелательно. Если у человека гастрит, гастродуоденит, синдром избыточного бактериального роста, раздраженного кишечника или дисбиоз, то из-за попадания жидкости часть продуктов не сможет усвоиться, подчеркнула врач.

Если же у человека нет проблем с ЖКТ, то выбор напитков он делает индивидуально. Но нужно знать несколько нюансов. Например, кофе, сок, смузи — самостоятельная пища. Если человек запивает еду такими напитками, то к белкам, жирам и углеводам добавляется дополнительная порция углеводов, подчеркнула диетолог.

24 марта диетолог Прия Тью рассказала, что запреты на продукты формируют неправильное отношение к еде. По ее словам, при кормлении детей родители допускают несколько ошибок. Главной из них она назвала ненужные ограничения. Вредные продукты не следует запрещать, достаточно лишь сократить их количество и следить за сбалансированностью рациона.

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Марина Совина
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