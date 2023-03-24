Диетолог назвала главные ошибки родителей при кормлении детей

Диетолог Прия Тью посоветовала не запрещать детям вредные продукты

Запреты на продукты формируют неправильное отношение к еде, считает диетолог Прия Тью. Об этом пишет издание The Sun.

По словам Тью, при кормлении детей родители допускают несколько ошибок. Главной из них она назвала ненужные ограничения. По ее мнению, вредные продукты не следует запрещать, достаточно лишь сократить их количество и следить за сбалансированностью рациона.

Диетолог посоветовала обратить внимание на излишний сахар, который попадает в детское меню не только в виде сладостей и газировки, но и с полезными продуктами. Например, он содержится в йогурте. Чтобы узнать об этом, нужно внимательнее изучать информацию о составе каждого продукта.

Другой частой ошибкой Тью считает нежелание заранее планировать меню на всю неделю. План помогает создать сбалансированное, полноценное питание, которое необходимо ребенку для роста и развития.

Диетолог советует не класть детям слишком много еды. Малыши видят, что не справятся с предложенной порцией, и не съедают ее до конца. Зачастую они просто не хотят есть. Даже если ребенок ничего не ел в течение нескольких часов, он, скорее всего, сыт, если выпил сок или молоко.

Эксперт по питанию посоветовала в перерывах между едой давать детям воду, а от ежедневного употребления сока вообще отказаться, так как в нем содержится много сахара, вредного для зубов.

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