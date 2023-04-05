Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 5 апреля 2023Путешествия

Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая

АТОР: Hainan Airlines может запустить чартеры из России на Хайнань уже в начале лета

Фото: Zhe Ji / Getty Images

Авиакомпания Hainan Airlines может начать летать из России на китайский остров Хайнань уже в конце мая — начале июня, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято и будет зависеть от запуска безвизовых групповых турпоездок. Сроки начала чартеров Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали участники рынка.

В настоящее время компания рассматривает запуск рейсов в аэропорт Хайкоу, пока аэропорт Санья закрыт на реконструкцию. «Ожидаем его открытия во второй половине лета, — заявил генеральный директор представительства перевозчика в Москве Чжан Те. — Однако уже можно летать в Хайкоу. <...> Если будет решен вопрос с безвизовым обменом, возможно, что такие рейсы из Москвы могут стартовать в начале лета».

Эксперты также отмечают, что путевки на китайский пляжный курорт не будут дешевыми. По данным гендира туроператора China Tour & Business Travel Company Сергея Джан Ша, сейчас номера в отелях Хайнаня хорошего уровня могут продаваться примерно по 900 юаней (10,3 тысячи рублей) за ночь. Это почти вдвое выше, чем было до пандемии COVID-19.

Материалы по теме:
Замуж за устрицу Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Замуж за устрицуРоссиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
10 октября 2018
Пора валить Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Пора валитьОни плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
31 июля 2018

Более того, специалист отметил, что появление туров на Хайнань ждут не только любители пляжного отдыха. «У направления есть устойчивая и довольно большая аудитория туристов, которые готовы лететь туда за пляжем, совмещенным с курсами лечения по традиционным китайским методикам», — пояснил Сергей Джан Ша.

Ранее стало известно, что визовые центры Китая в Москве и Санкт-Петербурге начнут работу после получения необходимых согласований. Об этом сообщило Генеральное консульство КНР в Северной столице. Отмечается, что основная подготовительная работа по их открытию уже завершена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рассорившее Россию и США событие
Росгвардейцы сбили автоматным огнем квадрокоптер ВСУ в ЛНР
Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки
Названа возможная причина ослабления рубля
Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая
Православные на Украине написали инструкцию по защите церквей от ПЦУ
Связанную с делом Трампа порноактрису обязали возместить ему судебные издержки
Десятки дельфинов выбросились на берег в Японии
Не знавшая о беременности восьмиклассница из Москвы родила от 20-летнего мужчины
Плохой сон вдвое увеличил риск астмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.