В Москве и Петербурге откроют визовые центры Китая

Генконсульство Китая: в Москве и Санкт-Петербурге готовится открытие визовых центров КНР

Визовые центры Китая в Москве и Санкт-Петербурге начнут работу после получения необходимых согласований. Об этом сообщило Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в своем Telegram-канале.

Уточняется, что основная подготовительная работа по их открытию уже завершена. В данный момент ведутся переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества. «Как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что отдельные российские туроператоры уже начали продавать турпакеты в КНР. Например, China Travel предлагает туристам недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле, экскурсиями и медстраховкой за 3,6 тысячи долларов с человека.

15 марта Консульский департамент МИД КНР возобновил рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам. Сообщалось, что за два дня полноценной работы визовых центров Китая россияне разобрали все свободные слоты.