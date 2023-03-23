Российские туроператоры начали продавать туры в Китай

NEWS.ru: турпакет в Шанхай и Чжанцзяцзе обойдется россиянам в 3,6 тысячи долларов

Отдельные российские туроператоры уже начали продавать турпакеты в КНР. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Так, компания China Travel предлагает россиянам недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом из Москвы и обратно. Путевка, включающая в себя проживание в четырехзвездочном отеле на завтраках, экскурсионное обслуживание, медстраховку и трансферы, обойдется для одного человека в 3,6 тысячи долларов, для двоих — в 4,3 тысячи.

Отмечается, что виза в Китай оформляется по прилете и оплачивается отдельно, как и перелет между двумя городами. При этом точные даты возвращения привычного российским путешественникам группового туризма пока не определены. По данным издания, консульства уже завалены работой, и для безвизовых туристов необходимо определить отдельный порядок оформления.

«Мы ждем, что на этой неделе будет анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово, со стороны Китая тоже, — добавил Мурадян. — Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров».

Ранее в марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы относительно сроков возобновления групповых безвизовых поездок китайских и российских туристов. Уточняется, что информации о дате вступления в силу соглашения пока нет. Ранее неоднократно отмечалось, что процесс «находится на финальной стадии».