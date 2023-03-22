АТОР призвала возобновить безвизовые поездки между Китаем и Россией

АТОР призвала возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией

Ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД России и Комитет по туризму Москвы относительно сроков возобновления групповых безвизовых поездок китайских и российских туристов. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Уточняется, что информации о дате вступления в силу соглашения пока нет. Ранее неоднократно отмечалось, что процесс «находится на финальной стадии», но даты возобновления действия соглашения российской сторона так и не были названы.

«Гости из Китая хотят ехать уже в конце апреля, но местные компании готовы начать формирование групп сразу же после открытия безвизового обмена», — заявил вице-президент АТОР Александр Курносов.

Ранее стало известно, что жители одного региона России смогут посещать Пекин и Харбин без виз — ограничения на въезд власти городов смягчили для хабаровчан. Согласно нововведениям, жители Хабаровска снова могут находиться на территории двух городов Китая без визы при наличии билетов в третьи страны.