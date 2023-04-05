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16:41, 5 апреля 2023Наука и техника

Создана нейросеть для автоматического анализа литературы и документов

В AIRI разработали нейросеть для автоматического пересказа документации

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Отечественные специалисты из Института искусственного интеллекта AIRI разработали нейросеть для автоматического анализа литературных текстов и документации. Метод будет актуален для краткого пересказа исторических и юридических материалов. О результатах работы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

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Как уточняется, искусственный интеллект способен определить тип персонажей по репликам и описанию, а также объяснить характер взаимоотношений героев. Также нейросеть удобно применять для обучения цифровых помощников.

В процессе создания специалисты использовали теорию графов и NER-алгоритмы — концепцию распознавания именованных сущностей, то есть поиск по ключевым словам. В эксперименте разработку протестировали на произведениях Джона Рональда Руэла Толкина, в том числе на «Властелине колец». После обучения компьютер успешно выполнил задачи: распознал то, в каких отношениях находились более 880 персонажей, а также научился узнавать их по репликам.

В октябре 2022 года сотрудники Google научили нейросеть Imagic редактировать фото по текстовому описанию. Данный алгоритм не требует никаких действий руками со стороны редактора, ему достаточно только текстового описания правок. Так, исследователи использовали изображение сидящей собаки, а ИИ исправил фотографию так, что животное стояло, не затронув при этом другие элементы картинки.

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Елена Апазиди
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