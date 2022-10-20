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16:12, 20 октября 2022Наука и техника

Нейросеть научили редактировать фото по текстовому описанию

В Google научили нейросеть Imagic редактировать фото по текстовому описанию

Фото: Sebastian Gollnow / Getty Images

Разработчики из Google научили нейросеть Imagic редактировать фото по текстовому описанию. Результаты работы опубликованы на репозитории препринтов arXiv.

Созданный алгоритм не требует никаких самостоятельных редакторских манипуляций и работает только по текстовому описанию правок. Например, исследователи использовали изображение сидящей собаки. Нейросеть попросили исправить фотографию так, чтобы животное стояло, при этом не затрагивая остальных элементов. Компьютер применяет для этого дифузионный метод, постепенно улучшая кадр на протяжении десятков стадий.

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Основное нововведение заключается в работе алгоритма с «прекурсорами». В этом случае текст попадает на генеративную нейросеть не сразу. Сначала он подается на кодировщик, который превращает его в сжатое векторное представление (эмбеддинг), кодирующее идею так, что похожие по смыслу предложения содержат аналогичные эмбеддинги. Нейросеть изменяет не сам кадр, а работает конкретно с текстовыми эмбеддингами.

Ранее сотрудники Университета Калифорнии в Беркли (США) представили четвероногого робота-футбольного вратаря. Устройство способно самостоятельно анализировать траекторию полета и отбивать мяч при его движении в сторону ворот.

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Елена Апазиди
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