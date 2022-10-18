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06:43, 18 октября 2022Наука и техника

Создан четвероногий робот-вратарь

Ученые из Университета Калифорнии разработали четвероногого робота-вратаря

Фото: Jessica Rinaldi / The Boston Globe / Getty Images

Ученые из Университета Калифорнии в Беркли (США) создали четвероногого робота-футбольного вратаря. Разработка способна самостоятельно анализировать траекторию полета и отбивать мяч при его движении в сторону ворот. Результаты работы опубликованы в препринте, доступном в репозитории arXiv.

Робот под названием Mini Cheetah умеет делать три движения: двигаться в сторону, прыгать и нырять (прыжок в сторону и падение для перехвата мяча). Определить положение объекта технике позволяет камера глубины, а затем алгоритм выбирает соответствующее действие, приводя в движение конечности робота.

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Mini Cheetah сначала обучили в симуляции на платформе Isaac Gym, где учеба проходит в виртуальном пространстве, имитирующем физические действия. Практические испытания показали, что в среднем роботу необходимо 0,9 секунды для исполнения действия.

В марте 2022 года японские специалисты представили нейросеть, которая обучила робота чистить банан от кожуры. Машина успешно справлялась с задачей в 57 процентах случаев.

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Елена Апазиди
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