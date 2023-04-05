Первая леди будет присутствовать на коронации Карла III вместо Байдена

Первая леди США Джилл Байден представит страну на коронации Карла III вместо Байдена

Первая леди США Джилл Байден будет присутствовать на коронации британского короля Карла III вместо своего супруга — президента Джо Байдена, говорится в заявлении Белого дома.

Американский лидер уведомил об этом монарха во время телефонного разговора во вторник, 4 апреля. «Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди США Джилл Байден с нетерпением ждет возможности присутствовать на церемонии», — рассказали в Белом доме. Уточняется, что Байден намерен встретиться с Карлом III в будущем.

Ранее британский депутат Боб Сили раскритиковал отказ главы Соединенных Штатов от посещения коронации Карла III. Он назвал решение Байдена глупым, подчеркнув, что подобные события происходят «раз в жизни».

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III пройдет 6 мая 2023 года.