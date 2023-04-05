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01:14, 5 апреля 2023Мир

Первая леди будет присутствовать на коронации Карла III вместо Байдена

Первая леди США Джилл Байден представит страну на коронации Карла III вместо Байдена
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Первая леди США Джилл Байден будет присутствовать на коронации британского короля Карла III вместо своего супруга — президента Джо Байдена, говорится в заявлении Белого дома.

Американский лидер уведомил об этом монарха во время телефонного разговора во вторник, 4 апреля. «Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди США Джилл Байден с нетерпением ждет возможности присутствовать на церемонии», — рассказали в Белом доме. Уточняется, что Байден намерен встретиться с Карлом III в будущем.

Ранее британский депутат Боб Сили раскритиковал отказ главы Соединенных Штатов от посещения коронации Карла III. Он назвал решение Байдена глупым, подчеркнув, что подобные события происходят «раз в жизни».

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III пройдет 6 мая 2023 года.

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Варвара Кузьмина
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